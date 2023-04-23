蘇珮卿（右）日前與音樂夥伴、老公白克迪（Cody）一起歡慶生日。（賽蓮音樂提供）

蘇珮卿日前歡度生日，音樂夥伴兼老公白克迪（Cody）特別送上生日驚喜帶她和10歲獨子KK赴花蓮度假慶生，下榻太魯閣五星酒店，在遼闊壯麗的東西橫貫公路沿線自駕，蘇珮卿大呼心曠神怡，一解近期英文專輯宣傳和小巡演的疲勞。

曾經罹乳癌歷劫歸來的蘇珮卿，感恩說：「生命真是美好！」希望能跟最愛的老公和兒子一起走到天長地久；而甫推出推出第二張全新英文創作概念專輯《You’ll Live Forever in My Songs》（你將永遠活在我的歌裡）的她，頻頻獲國際知名獨立音樂媒體青睞，外國樂迷也暴增，邀約接踵而來，工作滿檔。

她透露，專輯宣傳告一段落後，將再規劃第二度的美國巡演，除此之外，下週她會先飛香港擔任林宥嘉（Yoga）演唱會的豎琴手、長笛手和合音，蘇珮卿說：「也因為Ｃody的生日跟我差六天，他是4月27號，而我又要出差香港，所以我們全家就一起在花蓮共同慶生囉。」