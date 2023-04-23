【愛傳媒游文玫專欄】4月21日下午台南出差行程，拜訪亞洲第一間藝術醫院，位於台南永康的「璟馨婦幼醫院」林錦義院長，林院長同時也是知名收藏家，連續數年擔任台北藝博榮譽顧問，近年提筆創作，揮灑他的多彩生活。

林院長成長於台北迪化街，家族曾經營清代鹿港泉郊中最大的商號「日茂行」。然而，伴隨港口泥沙淤積，影響郊商的商業活動，致使「日茂行」家道中落。

因此，林錦義對小時候的成長印象便是「窮」，但母親總是追憶人才濟濟的家族與昔日的榮光，不斷地提醒在他的血脈中流淌著優秀的基因，只要砥礪奮鬥，就有機會翻轉人生。窮苦的生活因而成為促人奮發向上的動能，給予一股由負轉正的推進力量。

以前俗語曾言，若要賺錢「第一賣冰，第二做醫生。」林錦義自小睜眼、閉眼總想著要如何賺錢，林錦義也觀察到醫館總是人潮絡繹不絕；此外，常看醫生的他，十分著迷於醫生頸間掛著的聽診器與手寫處方時的流暢姿態。於是，當醫生的念頭，自小學一年級起便在他心中萌芽。

而今，他不僅真的實現當醫生的夢想，從早期新竹執業，兼職台南，醫術獲台南地方人士肯定，重心完全擺在台南耕耘，經他之手接生的台南人，已不計其數。仁心人心，行有餘力，林錦義將藝術收藏懸置於醫院空間，以藝術豐富婦幼醫院的生命力，因應每個樓層的醫療功能，規劃作品主題，連取精室也掛了一件賞心悅目的女體藝術作品。行進間，林院長指著廊道旁ㄧ幅繪有絲瓜的作品，象徵瓜瓞綿延，他述說這是他第一件收藏，以當年林院長的收入，花三萬元購買算是大手筆，卻也開啟他的收藏人生。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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