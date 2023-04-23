77歲鋼琴大師布赫賓德下周來台，將以7場音樂會馬拉松音樂會，在台北國家音樂廳、衛武營音樂廳，演奏32首貝多芬鋼琴奏鳴曲，樂曲的演奏順序並非依照貝多芬的曲序，而是有他獨到的見解。

布赫賓德的七場演出，每一場都有不同主題，從系列一「月光」、二「告別」、三「暴風雨」、四「華德斯坦」、五「熱情」、六「漢馬克拉維」，到最終場則是呈現「晚期傑作」。

布赫賓德畢生專注於貝多芬與莫札特作品，被譽為「維也納鋼琴學派的最後權威」，他收藏貝多芬的樂譜與手稿，並出版專書與錄音，在樂壇立下標竿。

曾經，兩位鋼琴大師在慕尼黑相遇，鋼琴大師顧爾達（Friedrich Gulda）和布赫賓德在慕尼黑相遇，顧爾達問布赫賓德接下來要去哪？他回答：「要去演奏我的貝多芬。」顧爾達非常吃驚表示：「什麼？你還沒厭倦貝多芬？」布赫賓德回應：「老實說，你這問題我永遠無法理解，因為我總是在鉅作中發現新東西。」

探究貝多芬樂曲已是布赫賓德的畢生使命，在他長達一甲子的演奏生涯，居然已在全球各大音樂廳，完整演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，超過60多次。2023年，布赫賓德將在台灣，以七場馬拉松演出，獻上這套鋼琴領域的「新約聖經」。

演出將於4月26日在台北國家音樂廳、4月28日在高雄衛武營音樂廳，4月29日至30日、5月5日至6日再回到台北國家音樂廳。