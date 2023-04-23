大陸四川一名女子前往看中醫，醫生開了一副中藥，喝了一周後，想著看看說明書上面有沒有寫到任何禁忌，沒想到卻看到成分上寫了一種蟲的名稱，一查才知道原來是蟑螂，讓她相當意外，得知成分前她還覺得蠻好喝，現在卻覺得有點反胃。

綜合陸媒報導，四川成都一名趙女士有嚴重胃病，前去中醫看診，開了副中藥，她喝了一周後找到說明書想看有什麼禁忌，看到成分上寫的蟲子很好奇就去搜尋，結果發現是蟑螂。

趙女士表示，得知成分前覺得藥還挺好喝，味道刺鼻但是喝起來是甜的，現在有點反胃，但還是會繼續喝，以前覺得蟑螂是不應該存在的物種，現在發現蟑螂可以治很多病，很意外。

消息曝光後，網友紛紛留言「不禁蟑螂，還有蜈蚣、蜘蛛，也可以入藥。小時候我鉛超標就是喝那倆玩意排毒的」、「這多正常啊，蟑螂也有藥用價值的」、「不用怕！人家是實驗室的蟑螂，不是南方的小強」、「之前喝過豬肝提取液」、「沒事…其實挺多藥物成分，都有蟲子之類，雖然觀感不好，但療效不錯」。

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