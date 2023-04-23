外傳美國將出售台灣400枚陸基型魚叉反艦飛彈，同時完成美國國會2020年批准的軍售案。針對魚叉反艦飛彈的戰力如何？退役中將帥化民對此直言，平均要兩發魚叉飛彈，才能打壞一條船。

帥化民22日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，魚叉飛彈平均要兩發才能打壞一條船，除非是打到下面的停機庫、油庫、彈藥庫，船才會完蛋。

前立委蔡正元則指出，美國一方面說，第一時間，台灣所有飛彈通通會被解放軍打掛，卻又說要賣給台灣很多陸基型魚叉反艦飛彈，可是陸基型又不能跑。

另外，主持人鄭亦真提及，美國眾議院兵推顯示，在最壞的情況下，台灣空軍70％到80％會被地面摧毀。以及補給的部分也來不及，需要好幾天的時間。帥化民回應表示，這個兵推是政治上的作秀，也可說是常識性的兵推，面對解放軍的組織和武器裝備，當然美國會有重大的損失，但這些美國議員並不會去講他們損失有多慘重。

帥化民接著指出，有知識的美國人也知道，這個仗不值得打、更不該打，不過是誰一天到晚把台灣問題加火加油加醋，本來沒事，美國談台海危機，歐洲、日本也在談。然後美國再繼續燒下去，天下本無事，干卿底事，吹皺一池春水，非要把台灣問題吵得熱熱的，像熱鍋上的螞蟻一樣，最妙的是台灣老百姓並不熱。