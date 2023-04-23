韓國大滿貫影后全道嬿挑戰自我，在電影《格殺福順》飾演傳奇殺手，50歲的她為此花費4個月的時間塑造身材，連酒都不喝，不過她發現肌肉沒這麼容易鍛鍊，對成果略感遺憾，但導演已很滿意。全道嬿在接演後才知道該片在OTT平台播出，在意排名的她，自爆在家會開著Netflix刷榜，讓人見識到影后可愛的一面。

《格殺福順》上映三天就創下了1,961萬的觀看時數，同時也榮登Netflix台灣電影排行榜第一名，而在巴西、墨西哥、日本、新加坡和西班牙等地，也於上線三天內打入前十名，成績不俗。全道嬿表示她在開拍後才得知電影是在Netflix播出，「在柏林影展舉辦了世界首映，彌補了未能在電影院上映的遺憾」，她原以為不在戲院上映就不會有票房壓力，但取而代之的是排名和瀏覽次數，「所以我在家也一直刷榜，像背景音樂一樣播放著」。

以一支筆制服了殺手後輩的打戲，有部分是請替身演員代勞。（圖／Netflix提供）

全道嬿飾演的「吉福順」是一位單親媽媽，同時也是隸屬為MK娛樂公司的傳奇殺手。導演邊聖鉉為了拍出最真實的母女關係，造訪了全道嬿的家，觀察親子互動，就連全道嬿片中女兒「吉在英」的名字，也取自她的親生女兒「姜在英」。全道嬿笑說不管是電影裡還是現實生活中，孩子要媽媽「閉嘴」的時機都差不多，「雖然女兒的中二病似乎順利地度過了，但她是世界上最無視我的人」。

全道嬿有一場戲必須展示背部肌肉，她特地戒酒4個月，一天運動4小時以上，飲食也改以蛋白質為主，「雖然身體變健康了，不過肌肉沒有想像中那麼快出現，所以我個人並不滿意，但導演似乎對我沒有抱太大的期待，他在現場看到後非常滿意」。

全道嬿片中女兒「吉在英」的名字，取自她的親生女兒「姜在英」。（圖／Netflix提供）

此次是全道嬿首次嘗試這麼激烈的動作戲，雖然她進行了訓練，但畢竟不是經常拍動作戲的演員，部分演出仍請替身代勞，以一支筆制服了殺手後輩的打戲，以及腦海中和薛景求的搏鬥，都由替身演出。

劇組很保護演員安全，但全道嬿在拍攝殺手聚集的餐廳中打鬥的場面，仍不小心受了傷，她透露當下完全沒有感覺，「攝影棚本身就特別暗，當我癱坐在地上時，還心想怎麼起不來了」，幸好傷勢不嚴重，休息幾天後又再度重新拍攝。

在拍攝殺手聚集的餐廳打鬥場面時，全道嬿不小心受了傷，當下她渾然不知。（圖／Netflix提供）

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