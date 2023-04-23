趙詠華將於5月再度舉辦《我還在唱 你還在聽》生日演唱會，她在接受時報周刊CTWANT專訪時，提到這場睽違8年的個唱，會特別選在56歲生日前夕開唱，除了《同學會！同鞋~》音樂劇演出有空檔外，更是為了回饋多年以來一直支持的歌迷們，「必唱的主打歌外，曲目上安排很多遺珠之憾跟粉絲口袋名單的歌曲」。她透露跟粉絲早已像是朋友一樣，平常私下都有聯絡，也有著聊天的小群組，彼此平常都會互相關心。

趙詠華16歲就開始在民歌西餐廳駐唱，出道至今35年唱紅了包括〈只要你對我再好一點〉、〈求婚〉、〈最浪漫的事〉等無數好歌，她笑說：「我很喜歡唱歌，現在去KTV都還會搶麥克風唱歌。」對於很多歌壇前輩，像是當年滾石唱片的師姐陳淑樺選擇退休封麥，趙詠華給了不一樣的答案：「我又不是偶像巨星，我要唱到85歲，慢慢地老給大家看，希望用歌聲陪伴大家成長。」

雖然工作已經要唱很多歌，但私下趙詠華仍舊喜歡去KTV搶麥克風。（圖／侯世駿攝）

曾有過一段婚姻的她，自爆2009年起一直維持著單身狀態，無奈表示長達14年都只能跟自己談戀愛。提到多次與好朋友兼合作搭檔林俊逸傳出烏龍緋聞，她笑說：「農曆過年的時候還有人來跟我恭喜，我美國的哥哥還問為什麼結婚沒有告訴他們，桃花都被林俊逸卡死了，真是天大的誤會。」趙詠華坦言仍希望愛情降臨：「我從小對愛從小就很渴望，也沒有拒絕談感情，但因為自己生活很忙，加上以前有過不愉快的經驗，現在要改變自己磁場，還是希望有個伴，仍然相信兩個人在一起是一加一大於二。」

她大方開出伴侶條件說：「身高要有178公分不能太矮、要經濟能力不錯，我這年紀不能養人家，也要能對自已負責任，不介意對方比我小。」被問是否考慮仰賴科技用交友軟體結識對象？趙詠華大笑表示：「我不敢，會被男人騙吧！」她強調自己未來只談感情絕不閃婚、再婚，「這個世代結婚是為了小孩報戶口才需要，結婚我有過紀錄就好，現在先跳過，優雅自己舒服的過就好」。

趙詠華仍期待愛情降臨，不過再婚這件事可以先跳過。（圖／侯世駿攝）

感情、演唱會都正式切割林俊逸後，寵粉的趙詠華說這次要把主打歌唱好唱滿、以饗歌迷，笑說因為自己的歌實在太多，都要輪班才能唱到，「很多粉絲已經開始在粉專點播歌曲，因為留言太多了，特別跟他們說要拿票根拍照才能點歌」。趙詠華將於5月13日在台北華山Legacy舉辦《我還在唱 你還在聽》生日演唱會，購票請洽寬宏售票。

單身14年的趙詠華，因為與林俊逸合作而被傳烏龍緋聞，讓她啼笑皆非。（圖／侯世駿攝）

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