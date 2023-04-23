紐約洋基23日繼續在主場迎戰藍鳥，雙方派出王牌投手對決，藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）7局無失分僅被敲兩安，洋基寇爾（Gerrit Cole）5.2局無失分，算是投個不分高下。最後是兩邊牛棚決勝，洋基在9局下換了代打擊出再見安，3比2氣走藍鳥。

主場球隊的致勝功臣勒馬修（DJ LeMahieu）說：「這是很棒的一勝，這肯定不在我的舒適圈，但我看到那局的戰況，我就準備好了，我感覺自己是其中的一分子。」勒馬修原先被安排休息，最後9局下滿壘，雙方2比2平手，洋基決定換上勒馬修代打，他撈中一顆失投的滑球形成左外野滾地安打！本來可以跑兩分，因為是再見安打所以只算1分打點。

寇爾前一次先發9局完封雙城，他開季登板5戰自責分率0.79，連續20.2局無失分。寇爾說：「藍鳥打者很拚，他們每一球都不放棄，馬諾亞也投得非常棒，我原本希望投得久一點，但我盡力了。」寇爾在第6局中途就用到96球，沒有辦法撐完該局。

8局下，洋基兩出局1人在壘，沃普（Anthony Volpe）轟出兩分全壘打，也是兩隊全場首度得分。9局上藍鳥簡森（Danny Jansen）隨即也轟了兩分彈追平，後面還有機會得分，可惜遭到雙殺。9局下洋基以安打和保送攻佔無人出局滿壘（獲勝機率93%），就算沒有勒馬修那一擊，藍鳥大概也是在劫難逃。