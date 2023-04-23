兩波鋒面本周來襲，氣象局表示，周二晚起至周三鋒面通過台灣，加上東北季風增強，北部、東半部及中南部山區轉雨，北台灣轉涼，台北從周二白天高溫29度到周三只剩21度，驟降8度，周四至周六氣溫回升轉晴，下周日至下周一第二波鋒面接近，北部、東半部、中南部山區再轉雨。

氣象局表示，今天到周二白天（23至25日）華南地區仍然有水氣斷斷續續往東移，北部及東半部有零星短暫雨，中南部地區多雲到晴，午後山區及近山區平地有雨；氣溫部分，今天各地夜晚清晨低溫20到24度，白天氣溫略微回升，新竹以北及宜花高溫25、26度，其他地區高溫可以來到27到31度，南部近山區溫度會再更高一些，中南部日夜溫差稍大。

氣象局表示，周二晚起至周三（25至26日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周四至周六（27至29日）東北季風逐漸減弱，氣溫逐日回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。下周日至下周一（30日至5月1日）另一鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。