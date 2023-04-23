搭乘大眾工具上下車都須刷悠遊卡，台北一名網友表示，在永康街口搭公車，發現公車內的刷卡機被黏至少50張箭頭貼紙，箭頭的方向都是朝下指著刷卡處，提醒上下車的旅客悠遊卡正確感應位置，他直呼「司機怨念很深」，將其PO上網後引發3.5萬人朝聖，不少人笑說「我就是刷螢幕的那個傻子」。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見公車內上下車刷卡機被貼滿至少50張圓形貼紙，貼紙上的圖案是紅色箭頭，箭頭的方向都是朝下，指著刷卡處，提醒旅客將悠遊卡放在對的位置才能感應，他看了直呼「司機怨念很深」。

圖文引發3.5萬人關注，網友紛紛留言，「貼紙真的太多」、「太好笑了」、「可見笨蛋太多，司機心很累」、「太密集了」、「我就是曾經刷螢幕的那個老男人」、「我就是嗶過螢幕，司機先生指著下方」、「我就是一直刷上面那個人」、「我第一次搭公車也嗶錯地方過」、「今天才剛看到一個阿姨狂刷螢幕，司機喊第三聲刷下面，阿姨才意識到自己刷錯」、「我就是刷螢幕的那個傻子」。

留言中也有擔任公車司機的網友說，「身為司機的我早已見怪不怪，每天起碼要說10來次『放下面一點』，偶爾遇到拿健保卡狂刷的，我都會說『我這裡沒辦法掛號喔』」。