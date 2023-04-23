競爭激烈的民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選日前落幕，由市議員王世堅擊敗綠委何志偉。對於國民黨前立委蔡正元認為「民調不正常」是王世堅勝出的原因，王回應，可再與何志偉做一次民調，但蔡認為，王的這番話又再糟蹋了何一次。
蔡正元今（23）日在臉書發文表示，他曾以民調數據詭異、「像是老師刻意刷下一位學生」為由，認定這是王世堅勝出的原因，沒想到王回道，可再與何志偉做一次民調、並稱要贏他10幾個百分點，蔡質疑，這不就是王心態倨傲、要再度糟蹋何嗎？
蔡正元指出，民進黨這次在北市第二選區的初選，重重打臉民進黨主席兼總統候選人賴清德，因為賴原本高調的宣揚誠信條款，稱剛當選的市議員不該落跑去選立委、搶現任的「飯碗」。結果，王世堅馬上就把何志偉的飯碗直接摔破在地上。
蔡正元提到，王世堅現年63歲，已經快要可以領敬老津貼，去搶41歲的何志偉的飯碗，怎麼扯都扯不上世代交替，反倒比較像派系抓交替、舊貨再上市，因此他除直言，民進黨沒資格再罵人落跑，也建議賴清德，以後別再說「大局誠信」了。
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