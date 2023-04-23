國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果昨（22）日出爐，最終由議員徐巧芯擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰，費隨即恭喜徐，徐也感謝對方。國民黨新北市議員葉元之分析，「費芯大戰」以及「堅偉大戰」後，國民黨一定要以「團結」戰勝各懷鬼胎的民進黨。

徐巧芯昨獲勝後，費鴻泰立刻在臉書恭喜她展現風度，此文一出，湧入大批網友及政治人物替費打氣，包括立委游毓蘭、洪孟楷、楊瓊瓔、台北市議員李彥秀、李明賢以及高雄市議員白喬茵在內，紛紛感謝費為國民黨及松山信義選民所做的一切

而獲得恭喜後，徐巧芯也馬上表達感謝，並表示會好好接住費鴻泰給的傳承，未來還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政。

對此，葉元之昨在臉書表示，王世堅於民進黨台北市第2選區（士林、大同）初選贏過何志偉後，說「善良系」贏了，暗批何不善良，埋下分裂種子。

葉元之直言，過去大家說團結的民進黨勝過分裂的國民黨，這次一定要扭轉這個印象，要以團結的國民黨，戰勝各懷鬼胎的民進黨。