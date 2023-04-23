Teams that have homered in every single one of their first 21 games:



Just us, the Rays. pic.twitter.com/gHUHEPd5kD — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 22, 2023

坦帕灣光芒譜寫新紀錄了，就在開季止步13連勝之後（平紀錄），23日他們對白襪再度轟出全壘打，開季連續21場有全壘打，寫下大聯盟1900年以來的新頁。先前的紀錄是2019年水手隊開季連續20場全壘打。光芒猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）非常忙碌，他首局轟出破紀錄的兩分炮，第10局又擊出再見安打，終場4比3擊退白襪。

首局上，阿羅薩雷納大棒鎖定一顆正中直球，撈出左外野圍牆打破聯盟紀錄。光芒是今年開季最會轟的球隊，前20場累積45轟史上第2，僅次於2000年紅雀。

光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）第2局隨即遭到席曼奈茲（Eloy Jimenez）狙擊，這一球轟得又高又遠，434呎的陽春炮。這是麥克拉納漢本季首度被敲全壘打，他生涯平均每9局只會被敲1轟，結果葛蘭鐸（Yasmani Grandal）第5局又賞了他1發陽春炮，短短4局就挨雙轟。

Do they not know? Have they not heard?



THAT MAN RAKES pic.twitter.com/ShYuxYtfGc — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 22, 2023

麥克拉納漢6局失2分，退場時隊友幫他打到1分領先，但是白襪席茨（Gavin Sheets）第8局轟了追平陽春炮，將比賽拖入延長。10局下，光芒二壘有起始跑者，1人出局，白襪故意四壞保送法蘭柯（Wander Franco）想要拚雙殺，結果阿羅薩雷納擊出反方向的右外野平飛球，再見安打！光芒前一場也是再見全壘打戰勝白襪，18勝3負傲視聯盟，主場繼續維持全勝紀錄。