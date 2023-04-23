加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻，於去年畫下句點，離婚官司也從去年9月正式開打，當時婚變原因眾說紛紜，夏克立為此指出有人放話抹黑他，聲稱自己才是受害者，如今他的友人則跳出來點出兩人離婚的真正原因。

夏克立與黃嘉千爆出婚變後，雙方在台灣、加拿大兩地進行離婚官司，對於婚變傳聞四起，讓外界可以說是霧裡看花，根據《壹蘋新聞網》報導，夏克立友人透露兩人離婚是家人問題，更指出他赴大陸工作賺的數百萬美元收入，全都進了黃嘉千帳戶，至於被爆料上酒店，他質疑夏克立很有可能是遭人設計。

夏克立去年10月不僅被社群網站噤聲，貼文還疑似多次遭人檢舉，甚至被指出是精神狀況不佳才無法返台出庭，對此，他駁斥：「這完全是謊言！根本沒有證據」，接著解釋不來台灣是怕被「某些人」冠上不實指控跟罪名，更將離婚官司比喻為「加拿大版的強尼戴普案」，強調自己才是整起事件的受害者。

夏克立去年10月曾在微博分享參與錄製實境節目的影片，強調自己絕對沒有演戲，雖然隻字未提黃嘉千，但不免讓外界揣測是在暗諷對方，對於這場離婚官司，黃嘉千也透過律師賴芳玉發布聲明，表示離婚是不得已的決定，希望不要因為媒體大肆報導而傷及無辜。