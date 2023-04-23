英媒爆料梅根因不滿查爾斯未解決王室內部「無心偏見」的情形，因而不參加5月的加冕典禮。

英國媒體爆料，哈利王子的妻子梅根因不滿國王查爾斯三世（King Charles III）未解決王室內部「無心偏見」的情形，因而不參加5月的加冕典禮，對此，梅根22日透過發言人駁斥報導「荒謬」，強調正過著自己的生活，沒空理多年前的是非。

英國《電訊報》（Daily Telegraph）21日報導，2021年哈利王子與梅根在脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪中爆料王室內部有人關心兒子膚色「有多深」後，查爾斯當時曾寫信給這對夫妻，傳達對夫妻倆與王室之間衝突的難過，據信梅根後續回信給查爾斯，點名擔憂兒子亞契（Archie）膚色的王室成員，但兩人都同意，這名家人的言語是「無心的」，梅根也強調她無意指控王室種族歧視，但希望討論這類「無心的偏見」。

報導稱，梅根後續認為她沒有獲得滿意的回覆，這也是她不出席5月6日查爾斯加冕典禮的部分原因。

據《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）、路透社報導，薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）新聞秘書韓森（Ashley Hansen）昨日發布聲明，駁斥媒體報導「荒謬」，「薩塞克斯公爵夫人現在正過著她的生活，沒在想2年前有關4年前談話的信件，任何暗示都是錯誤且荒謬的，我們鼓勵小報媒體及各位王室記者停止自己創造、令人筋疲力盡的馬戲。」

《哈潑時尚》指出，梅根不出席公公查爾斯的加冕典禮，是因為當天是亞契王子的4歲生日。