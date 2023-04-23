紅襪張育成轟出全壘打。（美聯社）

Yu Chang no doubter! pic.twitter.com/HxNbSnhTl8 — Red Sox (@RedSox) April 23, 2023

「部長」又開轟了！波士頓紅襪23日客場對上密爾瓦基釀酒人，張育成首打席雖吞K，但5局上半的第2個打席就從釀酒人左投韋德麥利（Wade Miley）手中敲出兩分全壘打，本季第3轟。張育成跑回本壘時，隊友們做出招牌敬禮迎接他。

釀酒人前3局打下3分，紅襪阿羅尤（Christian Arroyo）第5局安打上壘，當時已兩人出局，張育成逮到一顆紅中的切球，大棒轟了399呎，直上左外野第二層觀眾席！這一棒讓紅襪打破鴨蛋，但是釀酒人該局下半又打到滿壘，再拿兩分擴大領先。

6局上，紅襪狄弗斯（Rafael Devers）轟了兩分炮，這一球投得非常高還是被他硬打出去。狄弗斯此戰擔任第四棒，原先的四番吉田正尚調整至第六棒，吉田也敲出兩支安打。

張育成此戰擔任第九棒游擊手，近來穩定先發出賽，手感逐漸加溫，這已是他近6場比賽的第3支全壘打，暫時揮別開季16支0的低潮。