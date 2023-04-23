中醫師邱柏豪提醒，目前門診有3成病患都是與旱情有關的個案就診，若大氣中太過乾燥，會出現以肺為中心的病症。（陽明馬光中醫提供／楊舒婷高雄傳真）

中南部旱情難解，竟導致人體生病！高雄一名38歲黃姓女子，平時業務需要在室外奔波，導致黃女的雙眼因為天氣太過乾熱出現酸澀不堪、視力模糊症狀，陽明馬光中醫師邱柏豪發現，黃女平時肝腎陰血過度消耗，又因天氣燥熱，導致生熱傷陰，才會出現症狀。邱柏豪也提醒，目前門診有3成病患都是與旱情有關的個案就診，若大氣中太過乾燥，會出現以肺為中心的病症。

黃女平時業務忙碌、壓力大，水分攝取時常不足，雙眼乾澀痠脹，最近更因長期在燥熱的戶外跑業務，眼睛酸澀程度加重，視力出現模糊，經過邱柏豪診察後，判斷黃女是因為工作忙碌睡眠差，平時肝腎陰血過度消耗，又因肝血不足而化燥生熱傷陰，才導致雙眼出現症狀。

邱柏豪說明，自然界因乾旱水氣不足產生的現象，在中醫角度內屬於風、寒、暑、濕、燥、火，6種外感病邪之中的「燥邪」，當大氣中的濕度下降，口鼻、咽喉、氣管的呼吸道黏膜過於乾燥，導致黏膜表面黏液纖毛排痰的功能下降，讓外來病原體容易入侵，在中醫認為是燥熱之邪從口鼻而入，會開始出現以肺為中心的病症，例如乾咳少痰或是黏痰難咳，咽乾舌紅、喘息胸悶痛等症狀。

另外，旱情也會耗傷人體的水分津液，臨床上會出現各種乾澀症狀體徵，例如皮膚乾澀脫屑、毛髮乾枯無光、口唇乾裂皺褶、眼睛乾澀、大便乾硬、小便短少等症狀。

邱柏豪提醒，對於呼吸道乾燥，確診後持續乾咳無痰、口乾舌燥的人，可多食用「滋陰潤燥」的食物及藥材強化呼吸道；例如：百合、玉竹、木耳、石斛、麥門冬、荸薺、蘆薈、蜂蜜等；而對於皮膚乾燥，乾皺脫屑的人，除了多喝水外，建議多攝取優質的蛋白質及豐富蔬果，因為有足夠的胺基酸和維生素C，人體才能合成足夠的膠原蛋白，讓肌膚恢復滋潤和光澤。

此外，平日飲食要減少辛辣刺激、燒烤炸物、過於溫熱補益的藥膳，例如薑母鴨、燒酒雞等；生活習慣要避免熬夜晚睡，調適過度緊張的壓力情緒，降低人體發炎反應，減少水分津液的消耗。