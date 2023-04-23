過去胰臟癌因難察覺，發現時多為晚期，被視為癌症霸王與沉默的殺手，不過其實「小細胞肺癌」已默默竄起，被冠上最新霸王癌的稱號。阮綜合醫院胸腔內科醫師蕭惠元表示，小細胞肺癌是一種非常惡性的肺癌，起源於肺部的神經內分泌細胞，約佔所有肺癌的15％；且小細胞肺癌具有高度侵襲性和惡性，增殖速度非常快，因此常常在診斷時已經發生轉移，治療往往比其他癌症更加困難，病人5年的存活率只有6％。

蕭惠元說明，胰臟癌與小細胞癌2種癌症的死亡率都很高，主要是因為它往往在早期時沒有明顯的症狀，容易被忽視，直到病情惡化後才會被發現，此時往往已經到了晚期，手術切除率低，放療和化療的療效也不是很理想。

而小細胞肺癌死亡率高過胰臟癌的關鍵在於小細胞肺癌具有高度侵襲性和惡性，且細胞增殖速度非常快，能夠迅速擴散至其他部位，因此常常在診斷時已經發生轉移，治療往往比其他癌症更加困難。

蕭惠元表示，小細胞肺癌的臨床表現可以分為局部症狀和全身症狀；局部症狀包括咳嗽、呼吸困難、胸痛、咳血、聲音嘶啞等。由於小細胞肺癌通常在早期不易被發現，因此當出現這些症狀時，肺癌可能已經進入了晚期。

全身症狀則有體重減輕、食欲不振、疲倦無力、發燒、盜汗、頭痛等，這些症狀常常是由腫瘤釋放的化學物質所引起的，稱為內分泌症狀，其中最常見的是抗利尿激素樣物質的分泌，可引起水腫和電解質失調等。

蕭惠元提醒，長期吸菸跟暴露在二手菸下的人、長期接觸有害氣體和污染物的人，例如化學工業工人、柴油引擎排放物接觸者、煤礦工人等，以及長期暴露在放射線、放射性物質等輻射源旁邊的人，或是家族中有肺癌病史的人，也應當警覺小細胞肺癌的風險。

近來高屏區的肺癌發生率呈現逐年上升，尤其冬季受季風及工業區域排放廢棄物影響，加劇空氣品質惡化，長期暴露在空污中的細懸浮微粒和二氧化氮，屬於罹患肺癌的風險因子。

蕭惠元說，根據衛生福利部「2021年國人死因統計」，肺癌已連續18年高居10大癌症死因之首，年度死亡人數達1萬40人；同時肺癌發生人數也是國人10大癌症發生人數排行第2，僅次於大腸癌。肺癌最大的問題在於初期無任何症狀，一旦出現病徵通常已是晚期，要降低肺癌發生率及死亡率，一定要拒菸及避免二手菸、遠離空污環境、特殊職場污染，尤其重要的是定期篩檢，針對高風險族群進行肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），才能遠離肺癌威脅。

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