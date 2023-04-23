KD and Russ showed OUT in Game 4 🍿



KD: 31 PTS, 11 REB, 6 AST

Russ: 37 PTS, 6 REB, 4 AST



Suns picked up the W and a 3-1 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/s4sfU5z2pn — NBA (@NBA) April 22, 2023

這次太陽「三巨頭」真的全部「歸位」了！杜蘭特23日拿下31分，戴文布克也有30分，保羅更擺脫低潮貢獻19分、9助攻、4籃板、3抄截與3火鍋，太陽最後以112比100力挫少了里歐納德的地主快艇，搶到3勝1敗的季後賽首輪聽牌優勢，雙方G5將於26日回到鳳凰城舉行。

「當我們3人都打得很積極，這當然是件好事，我們全都把工作做好了，我們還在繼續成長，且跟彼此學習當中，」今年2月才從籃網跳槽太陽的杜蘭特表示，「快艇整場比賽都在跟我們糾纏，也從未放棄過這場比賽。」

畢竟快艇連兩場季後賽少了膝蓋扭傷的里歐納德，保羅喬治更從3月21日開始就因同樣傷勢缺陣至今，可是快艇G3只輸太陽5分，今天打到末節，更曾靠著韋斯布魯克連拿9分、末節包辦14分火力，兩度縮小差距到2分，可惜太陽還是技高一籌。

「我們不會替輸球找任何藉口，」攻下全場最高37分的韋斯布魯克表示，「我們只需確認為了彼此繼續奮戰下去，持續競爭且在場上不留遺憾。」可惜他並未得到太多隊友火力支援，鮑威爾拿下全隊次高14分，曼恩13分，艾瑞克戈登10分。