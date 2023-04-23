根據今天出刊的法國週報「星期日報」（Journal Du Dimanche），歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）投書呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽。

法新社指出，波瑞爾在「星期日報」的評論與他上一週在歐洲議會時的說法一致，當時他強調台灣對歐洲是如何的重要。

波瑞爾表示，台灣「在經濟、商業以及科技上都與我們有關」。

「這就是為什麼我呼籲歐洲海軍巡邏台海，展現歐洲在此一絕對重要區域上自由航行的承諾。」

而在18日，波瑞爾在歐洲議會大會討論歐盟與中國關係時表示，「台灣明顯是我們保障和平的地緣政治周圍的一部分」。

他當時表示，台灣對歐洲的重要性不只在道德面，還有重大經濟利益，「因為台灣在製造最先進半導體上占有戰略角色」。

波瑞爾這番言論之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾於訪中行結束後主張，歐洲不該捲入台海衝突，也不應為美國附庸。他的話引發譁然，並掀起美國和歐洲聯盟政治人物的批評。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120423