新北市一名黃姓男子先前透過網路遊戲認識年僅9歲的女童，還偷溜進女童的家中與其發生性行為，直到女童父母察覺，氣得帶著女童前往醫院驗傷提告。新北地院審結，依對於未滿14歲女子性交罪，判處黃男有期徒刑4年4月。可上訴。

判決書指出，40多歲的黃姓男子2021年透過網路遊戲認識年僅9歲的女童小花（化名），2人為了獲得遊戲獎勵，便在網路上互稱老公老婆，不僅如此，黃男還藉機前往小花的家中，趁小花父母不在時，與小花發生性行為，直到小花父母知情後，立刻帶著小花前往醫院驗傷並向黃男提告。

新北地院審理時，小花證稱，認識黃男時有想對方說自己是準備升國小五年級的學生，黃男則自稱15歲，2人會在遊戲上互稱老公老婆，黃男也知道她的抖音帳號，是她主動約黃男見面，發生性關係後還一起打電動，起初2人約好寒假再見面，但黃男稱自己要回國外，才沒有再約下一次見面。

黃男則辯稱，小花稱自己17至18歲，坦承的確與小花在網路上互稱老公老婆，該行為僅止於遊戲間的角色扮演，2人現實生活中見過面，但僅維持朋友關係，絕對沒有發生性行為。

但法官勘驗黃男與小花的對話紀錄，發現2人互傳，「我很想你」、「愛你」、「我也愛妳老婆」、「我要妳長大嫁給我」、「老婆扭動」、「老婆呻吟」等語，此外黃男也與小花串通何時進入家中，才不會東窗事發等行為，故不採信黃男說詞，審結後，依對於未滿14歲女子性交罪，處黃男有期徒刑4年4月。可上訴。