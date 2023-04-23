送外送還要被老闆打，一名女外送員日前接到桃園一家店的訂單，但抵達店家門口時發現鐵門拉下以為沒營業，於是取消訂單，結果老闆看到後怒火中燒衝出門找女外送員理論，還出手打她，影片曝光後引發網友痛批，更到店家Google評論狂洗負評，改店名為「專打女人S簡餐」。

有網友在網路影音平台「社會事新聞影音」PO出影片，一名女外送員21日凌晨因看到店家沒開，在門口拍照並向客服取消訂單，與店家老闆發生爭執，老闆稱明明有開店，為何要取消訂單害他賺不到錢，不斷怒罵女外送員，「X的！妳是智X是不是？」、「X你X的」、「王X蛋」。

影片中，老闆還邊吵邊揚言叫警察，但女外送員卻不為所動，更激怒老闆，甚至出手打女外送員的安全帽，動手推人、毆打，連鏡頭都被打到歪掉。

影片PO出後，網友看到店家出手打人都氣炸，紛紛到Google狂刷1星負評，還改店家名稱成「專打女人S簡餐」，店家類型改為「拳擊館」，在評論區留言「去取餐需要帶沙包去嗎？我怕會被當成沙包」、「原來是格鬥家呀！老闆果然高人一等」、「格鬥型運動簡餐市場鮮少」、「關門做生意？我看你真的要關門了」。