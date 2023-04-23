本土天王吳宗憲近日主持節目時，談論「藝人的價值就是製造新聞？」主題時，不僅揭密演藝圈的八卦，還自爆多年前「差點失守」某位人氣高的漂亮女星，引起熱議。

吳宗憲和Lulu、陳漢典主持節目《綜藝大熱門》時，分享自己的八卦，憶起多年前主持外景節目《食字路口》，製作單位請來一位超級紅的女港星，他開車載女方前往集合地點，本想飆一段浪漫開車的場景，因當時未有Google導航，兩人的手機皆由助理保管，吳宗憲不小心迷路，開去到處都是墓地的八里山區。

此時，該名女星突然主動倒在吳宗憲的懷裡撒嬌，「開到這裡好恐怖」，讓吳宗憲的理智線差點斷，認：「我唯一在藝能界差點失守的就那次。」吳宗憲表示該名女星長得非常漂亮，至今仍記得她身上的香味，知道女星真實身分的陳漢典忍不住提醒吳宗憲：「表情管理注意一下好不好，口水口水」，讓其餘來賓十分好奇那名仍超紅的女星到底是誰。

該集節目中，來賓何妤玟也爆料，剛出道時曾目睹某位男演員跟工作人員上演活春宮，嚇到趕緊逃離現場；接著她更爆料曾「約睡」吳宗憲，原來當時何妤玟產後上的第一個通告就是吳宗憲的外景節目，因入住的飯店燈光昏暗，怕黑的她睡不著，就在半夜敲吳宗憲的門，要求陪她睡覺，不過吳宗憲擔心被誤會，便婉拒請求，但安排一位工作人員站在何妤玟的房門，展現貼心的一面。