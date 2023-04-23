「登山女神」曾格爾與已婚富商爆出不倫戀，遭正宮依侵害配偶權求償200萬，如今又被爆出曾化名為辣模「關關」，拍攝大尺度的影片，引發軒然大波，如今有網友挖出她過往多張配戴奢華精品以及到高級餐廳用餐的照片，再次引發網友熱議。

有網友搜出臉書粉絲專頁「絞肉機女神」昔日貼文，只見對方以「妳怎麼好意思募資啊？」為題，接著曬出曾格爾與各式名牌包入鏡的照片，指出這些不是想買就能掏出錢買的牌子，再加上要買其他相關配件，一次花費至少要上百萬起跳，忍不住反問網友：「從這些照片裡面，你們是有覺得她缺錢嗎？別人捐錢成就她的夢想，但是她根本不缺好嗎？」

粉專「絞肉機女神」指出台灣人就是太過善良，平時贊助的錢根本抵不過她去高檔餐廳的一餐，若讓這種人排擠真正有需要的人，根本沒有天理存在，不過此PO文似乎也遭到某些人反彈，對此，該粉專直接反擊：「這樣的人，這樣為了私心可以罔顧道德良心的人，我發文清洗理順，叫做獵巫?她哪裡有資格被稱得上巫這個字眼」。

網友見狀紛紛留言：「那些東西很貴沒錯，但她背起來又沒真有錢人的那個感覺」、「一開始想走網紅路線但是紅不了，於是想藉由登山⋯⋯，不管怎樣現在算是紅了」、「公布這傢伙的惡行惡狀，別讓台灣人的愛被這種人消耗殆盡」。