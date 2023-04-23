台灣豐富的生態孕育了島嶼深厚的原住民傳統山林智慧與文化，從原住民族流傳的神話、傳說與歌謠裡，都能汲取出許多對生物與生態的洞見與運用，從中透露人與自然綿密相連的關係。繼三年前推出阿美族生態繪本《樹上的魚》之後，林務局再度以原住民傳說故事為題材，與賽夏族長老根誌優攜手合作，出版《苔蘚兄妹》繪本出版！

《苔蘚兄妹》繪本發表會現場嘉賓雲集，齊聚一堂。（圖／農委會林務局）

《苔蘚兄妹》故事描述原本住在海洋的苔蘚兄妹嚮往著陸地，勇敢前往森林，在過程中遇見森林裡形形色色的夥伴們，展現溫暖的互動，也在賽夏族成年禮考驗的過程，與賽夏族少年有了命運的交會。

賽夏族根誌優長老進行導讀。（圖／農委會林務局）

日前舉辦新書發表會，特別邀請根誌優長老，講述這個奇幻、冒險又動人的口傳故事，藉由長老深具魅力的敘述，帶領大家以苔蘚兄妹的視角步入森林，感受森林的空氣流動、潮濕溫暖的氛圍，也跟著賽夏少年忐忑不安地走進山林的考驗。

根誌優長老表示，森林中不是會走動的才有生命，所看到的都有生命，不論是人、動物、植物，每個生命體都相互依賴、相互受惠。賽夏族的孩子，世代都要敬畏山林，尊重生命，要懂得如何共生、共存，永續山林，這也正是《苔蘚兄妹》所要傳達的精神。

跟著《苔蘚兄妹》走進森林懷抱。（圖／農委會林務局）

《苔蘚兄妹》除了可看到生物間互助的溫暖，也傳達生物多樣性保育概念。（圖／農委會林務局）

林務局局長林華慶表示，《苔蘚兄妹》是林務局繼《樹上的魚》之後，第二本以原住民族傳說為題材，與種籽設計公司合作所出版的繪本，繪本不僅傳遞生物間互助的溫暖，也傳達生物多樣性保育概念，是從島嶼土壤萌發的最佳環境倫理教材。《苔蘚兄妹》是個令人著迷的口傳故事，讓我們除可感受到生物間互助的溫暖，更讓我們知曉原以為微小、不起眼的苔蘚有如此多的隱藏功能，故事不但展現先民的生態智慧，更傳達友愛互助的內涵；林務局將繼續發掘更多適合以繪本呈現的生態故事，帶領大小朋友重拾人與自然原初的關係，學習與自然和諧相處之道。

此外，林務局也將發送《苔蘚兄妹》繪本至全台偏鄉國小，為了讓《苔蘚兄妹》這個故事能夠在賽夏族繼續流傳，特別增量致贈苗栗縣南庄鄉蓬萊、東河、南埔、田美、南庄國小，以及新竹縣五峰鄉五峰、桃山、花園、花園國小竹林分校等賽夏族地區國小，透過繪本，陪伴孩子們更瞭解祖先的傳統山林智慧，並以自身族群文化為傲。《苔蘚兄妹》繪本已同步於國家書店、五南文化廣場、日光山森林茶書苑展售，並規劃於4月28日至4月30日在華山文創園區舉辦的森林市集販售，歡迎大家走入繪本的世界，跟著苔蘚兄妹一同探索森林！