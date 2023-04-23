一名男大生表示，有很多同學的父母口袋都很深，好奇問有錢的家長都是什麼系所畢業的？貼文吸引網友熱烈討論，多數人點名音樂、藝術相關系所，「音樂系真的要有資源栽培，光買一把樂器就好幾萬，一定比醫學系有錢」。

原PO今（23）日凌晨於PTT八卦板指出，上大學後才發現很多同學的父母超有錢，他猜4個可能系所，分別為台大醫學、台大電機資工、台大法律和清交電機資工，好奇問「若只限定台灣的大學，家長們平均最有錢的是哪個系所？」

疑問上線，網友皆認為是音樂、藝術相關科系，「你看過音樂系有人苦讀，為了買一根萬把塊樂器的嗎？」、「音樂相關的吧！那真的要有資源去栽培」、「音樂系一定比醫學系有錢」、「應該是音樂系喔！家裡要有錢有閒才可讓小孩讀」、「音樂藝術吧！都不缺錢的」、「音樂和美術系這種不考慮就業的專業」、「音樂上下限很大」。

其他人則點名醫學系，「平均的話，醫學吧」、「肯定是醫學系」、「醫學系不用想」、「絕對是醫學系，分數越高，父母越有錢」。