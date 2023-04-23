女星丁寧從演員跨足作家，經常在社群平台上分享日常生活，日前她提到朋友的一個故事，一名50歲的男子在捷運上向看似國三的女學生搭訕，怎料，該名學生還真的給了電話，讓她驚呼：「我們把孩子教得太服從了！」而她也藉此分享自己曾拒絕騷擾的經驗，呼籲家長要教導孩子學會勇敢。

丁寧21日在臉書上透露，她看到朋友分享的故事，「一位怪先生在捷運上騷擾一個看似國三的女學生。我先說我為何說『怪伯伯』，因為，一個年50歲的男人想跟一個未成年少女搭訕，不怪才怪」，但讓她感到驚訝的是，男方向女方要電話，而女方真的給了號碼，雖然當時有旁人向前阻止，女方也說道那是家裡電話，但整個過程還是讓她覺得不可思議。

她表示自己在故事中看到女孩的服從，「我們把孩子教的太服從了」，她認為不論號碼是不是真的，「像這樣是具有危險性的人根本就不用客氣，但是孩子們還是禮貌性的回覆、互動，這時保護自己比『有禮貌』或『當個乖女孩』重要八百倍」，她指出教導孩子勇敢很重要，「勇敢不會讓你功課好勇敢也不會讓你變漂亮，可能也不會讓你賺錢，但因為不勇敢，妳此生被剝奪的東西可就數不清了」。

接著，她分享自己曾在按摩時被騷擾的經驗，當時熟識的師傅沒空，來的是一位陌生的師傅，「一開始的對話就讓我很不舒服，我低下頭不說話看書，他一直在我膝蓋往上按，已經逾越職業底線」，她先是跟對方說按腳底就好，對方就換另一隻腳，結果又繼續往上按，讓她忍不住加重語氣警告對方，「他不爽，我也不客氣，我捍衛我自己，保護我自己的感覺」。

而她也將捷運上的故事告訴自己女兒，並問女兒會如何處理，得到的回應則是：「我會叫他滾開。」雖然女兒勇敢捍衛自己，但她也提醒女兒：「我很高興妳這麼兇悍，但是，也不需要刺激這種人，因為你不知道他有沒有精神疾病。妳可以選擇不要理他，自行離開，或是請他不要騷擾你，否則妳要報警。」最後她感謝當時站出來保護女孩的人，同時也呼籲家長要先學會勇敢，孩子才能學會勇敢。