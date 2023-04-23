國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選昨（22）日落幕，在加總電話民調與黨員投票數據後，台北市議員徐巧芯以2.5個百分點的差距擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。國民黨立法委員洪孟楷認為，這場初選背後有三個意義。

徐巧芯初選勝出後便在臉書上感謝費鴻泰，而費也在第一時間接受結果並恭喜徐。對此，洪孟楷昨於臉書指出，無論誰輸誰贏，相信這就是國民黨嶄新的一頁、寶貴的一課，黨內民主並不是口號，而是實際行動。對於過程激烈讓許多人不習慣，洪孟楷認為，這代表國民黨正在改變，且過程中沒有出現抹黑、黑函、造謠、相互提告等撕破臉的狀況，證明黨內選舉可以鬥而不破。

洪孟楷說松信初選落幕，更有三個意義，包括一、往後總統候選人徵召確定，大家就是團結一心全力對外，「立委可以、總統更該如此」；二、初選過程展現的風度，會在未來台灣選舉史上記上光榮一筆；三、無論全民調還是三七比，制度若確定就是各自努力。

另外，洪孟楷強調，費鴻泰以及徐巧芯展現出絕佳的民主風範，不僅對台灣選舉有正向幫助，對於國民黨更是振奮。