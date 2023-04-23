韓國總統尹錫悅日前表示，台灣問題是世界性問題。據大陸外交部官網消息，2023年4月20日，大陸外交部副部長孫衛東奉命就韓國領導人涉台灣問題言論向韓國駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉，稱上述言論完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿。

孫衛東說，尹錫悅總統日前接受採訪時稱台海局勢緊張是試圖以實力單方面改變現狀導致。韓方立場是同國際社會一道，堅決反對以實力改變現狀。台灣問題不是單純的中方和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣超越地區層面的世界性問題。上述言論完全不可接受，中方表示嚴重關切和強烈不滿。

孫衛東指出：「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。台海局勢緊張的根本原因是島內「台獨」分子在境外勢力支持和縱容下搞分裂活動。」

孫衛東指責，韓國領導人對一中原則隻字不提，卻將台灣問題同朝鮮半島問題相提並論。朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家。朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性，這是眾所周知的事實。中方敦促韓方切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一中原則，在台灣問題上謹言慎行。

鄭在浩表示，韓方一貫尊重「一個中國原則」，這一立場沒有變化。