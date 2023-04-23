藍綠近日展開黨內初選，許多現任立委中箭落馬。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，2022年九合一地方選舉民進黨大敗，讓民進黨蒙塵已久的黨內民主復活，國民黨在民進黨初選激勵下，也在部分選區採用初選制度，這是「民主的勝利」。

游盈隆指出，最近幾個競爭激烈立委選區初選結果揭曉，台灣民主再次生猛地展現世人眼前。其中尤其以台北市民進黨的「堅偉大戰」和國民黨「芯費大戰」，以及台東民進黨「劉賴之爭」，最扣人心弦，最受矚目。結果是三個現任立委中箭落馬。

他說，台灣今天日漸受國際社會的關注和重視，固然有其特殊國際與兩岸政軍情勢背景，但台灣民主本身無疑是其中最重要因素，也是讓台灣人可以抬頭挺胸的勇氣來源。政黨初選是落實黨內民主的不二法門，初選擴大公民政治參與，引進黨內新血，讓黨朝氣蓬勃，不致淪為少數人把持的、腐敗的黨機器，防止黨走向專制獨裁。

游盈隆表示，民進黨自2008年以後，坦白講，曾走過長達15年反黨內民主的畸型發展道路，沒收初選，傷害黨內民主，權力集中於一人，派系山頭墮落形成寡頭壟斷，上下交征利，忘了民進黨一路走來追求民主的艱辛和苦難。

2022年九合一地方選舉民進黨大敗後，終於出現契機，他認為，副總統賴清德參選並當選黨主席，讓民進黨蒙塵已久的黨內民主復活，賴的一句「沒有現任優先」，彷彿唐三藏西行取經過程中將被壓制在五指山下500年的孫悟空解放出來，讓生猛的民進黨重見天日。

國民黨在民進黨初選激勵下，為解決黨內參與爆炸，也在部分選區採用初選制度，游盈隆指出，雖然兩黨遊戲規則略有不同。在這樣的背景下，才有「芯費大戰」，年輕優秀的徐巧芯才能有機會脫穎而出。這是民主的勝利，是黨內民主良性循環的開始，而不只是嬴者的勝利。

媒體常喜歡用「刀刀見骨」，形容政黨初選，非常聳動，但他認為，那不過是「競爭激烈」的代名詞，而且不論黨內或政黨間選舉競爭，仍須受法律、制度與風俗習慣的約束，政黨內規如果良善也應有助於選風的良性發展。

未來一週，各地立委初選結果會揭曉，是緊張刺激的時刻。黨內民主就是台灣民主不可分的一部份，相信民主，相信制度；深化民主，擴大參與。才是正道，也是王道。