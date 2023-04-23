據中方外交部官網消息，當地時間2023年4月22日，菲律賓總統小馬可仕在馬尼拉會見到訪的中方國務委員兼外長秦剛。秦剛呼籲菲國妥善處理涉台、涉南海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中方主權、安全和領土完整，堅持戰略自主、不選邊站隊。小馬可仕強調，菲方將一如既往恪守一中政策，不選邊站隊，深化菲中友好，妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局。

目前正值美菲「史無前例」舉行軍演之際，菲國總統會見中方外長秦剛。

小馬可仕請秦剛轉達對習近平主席的問候，表示48年前，他的父親、已故總統馬可仕同中國大陸老一輩領導人共同作出菲中建交的正確決定，留下寶貴遺產。長期以來，菲中兩國保持密切交往，合作取得豐碩成果。

小馬可仕重申，「台灣問題是中國內政，菲方將一如既往恪守一個中國政策。菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊，願深化菲中友好，擴大合作，加強溝通，妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局，維護地區和平與繁榮。」

秦剛轉達了習近平主席對小馬可仕總統的問候，表示中菲建交以來的歷程充分證明，相互尊重、友好相處、重信守義、互利合作符合雙方根本利益，正反兩方面的經驗和教訓值得汲取。面對新形勢新挑戰，雙方要牢牢把握兩國關係的正確方向，深入溝通，增進互信，克服困難，排除干擾，為推進合作創造良好條件，確保中菲關係沿著健康穩定的正軌繼續向前發展。

秦剛提醒，小馬可仕總統今年年初訪華期間，雙方發表的聯合聲明確認，兩國要做好鄰居、好親戚、好夥伴，希望菲方與中方共同努力，實現這一美好願景。希望菲方正確把握歷史大勢，著眼地區和平穩定大局，從兩國人民根本利益出發。

秦剛呼籲菲國，「妥善處理涉台、涉海等問題，切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整，把堅持戰略自主、不選邊站隊的承諾落到實處。中方提議進一步完善涉海聯絡機制，管控好局勢。」

同日，秦剛還分別拜會了菲律賓副總統莎拉、前總統杜特蒂，並同菲律賓外長馬納羅舉行會談。