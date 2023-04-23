看完診吃完藥，需要多休息以便身體修復，但食藥署提醒，服藥後不可立刻躺下，因為某些藥品具侵蝕性，若吃完藥後立即躺下，藥品可能沾黏在食道黏膜，當藥品的膠囊或膜衣溶解後，會造成接觸性黏膜灼傷、潰瘍，甚至穿孔破裂而導致死亡；此外，應搭配開水吞服藥，而非其他飲品。

食藥署在其臉書粉專表示，有些藥物具侵襲性，例如四環黴素膠囊呈現酸性，若吃完後立即躺下可能導致藥品沾黏在食道，待藥品的膠囊溶解後，可能會損害黏膜，例如口腔、食道等黏膜較薄的部位，造成灼傷、發炎、潰瘍，甚至穿孔。此外，服藥後若立即躺下，也可能增加藥品或所搭配的水嗆入呼吸道的風險，造成呼吸道損傷或遭感染，甚至發生阻塞而窒息。

食藥署建議，民眾服藥時，能以站姿或坐姿方式，並搭配200cc以上的開水吞服藥品，若病人有吞嚥問題，可搭配更多的水，以避免藥品沾黏於食道上造成灼傷，以讓藥物順利達到胃腸道，有助身體吸收。食藥署並提醒，有些特定藥品，如雙磷酸鹽類，更要求患者服用後須保持上半身直立超過30分鐘

食藥署並強調，有些特殊劑型的藥品，例如舌下錠的硝化甘油，並非以吞服的方式，且使用後可能會發生暈眩，因此建議患者以坐姿服藥，避免因暈眩而跌倒，造成頭部、頸部創傷。