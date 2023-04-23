為鼓勵青年認識地方，教育部青年署今年於全國徵選25組「學習性青聚點」，辦理學習性青聚點Dreamer培訓，5月1日開始報名，提供蹲點實作機會，讓他們認識彼此共學、共創地方可能性，也為他們發掘回鄉、留鄉的機會。

今年學習性青聚點Dreamer培訓包括手作體驗、田野調查、聚落文化、風土人文、農食農藝、建築藝術、次文化體驗等課程，如廢墟餐廳公司提出「東北台二線的藝術季」，將行動場域觸角從宜蘭延伸到台灣東北角沿海社區的舊有空間，運用偏鄉社區閒置的破舊空間，打造專屬在地藝術節慶。

「東北台二線的藝術季」蹲點實作則安排為期近一個月的時間，讓青年實地參與地方藝術節慶活動的規劃、遊程安排及執行工作等，培養青年獨立開發及執行藝術體驗的能力。

另如長期關注洲美社區土地徵收、文史保存及公民行動的社團法人台灣土也社區行動協會所提出「青年落地．社享田趣計畫」，透過遊戲化體驗設計與社區稻田遊戲設計，促成青銀對話，逐步引導青年認識在地，並規劃超過1個月的蹲點實作，參與完整的遊戲化體驗設計的學習歷程。

青年署表示，今年新進的學習性青聚點，即有先前「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」的行動團隊，如社團法人大小港邊地方創生協會、鳴個喇叭文化工作室等，透過行動實際參與社區，投入地方發展，協助創生，活化社區並帶來新的改變。

Dreamer培訓在地課程鼓勵15至35歲對家鄉有夢想、有憧憬的青年加入，蹲點實作則邀請18-35歲近期已規畫投入在地行動的青年，於5月1日起至報名網站註冊資料（https://changemaker.yda.gov.tw/Lesson），並完成繳納保證金500元（完訓後統一退還），即可參與至多5場實體課程。