高雄市楠梓區今天凌晨4時1分因台電避雷器設備故障電力閃爍，造成楠梓右昌街變電箱火花。（圖／台電提供）

高雄市楠梓區今天凌晨4時1分因台電避雷器設備故障電力閃爍，造成楠梓右昌街變電箱火花，台電自動系統啟動後瞬間約5秒鐘，一般用戶用電及路燈即恢復正常，設備劣化部份，後續將再拆回檢視。