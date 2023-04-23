大都會王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）因為使用黏性外部物質遭到10場禁賽，他當時被裁判長驅逐出場，美媒SNY記者賽後寫道：「全棒壇的人都知道他會被禁賽。」前天使員工「布巴」哈金（Brian "Bubba" Harkins）曾在法庭上咬出幾位大投手，表示他們都來買過黏性物質，其中就包含薛爾瑟的名字。

《洛杉磯時報》報導，哈金是前天使客隊經理，他提供一種類似松焦油的物質，天氣寒冷時可以增加摩擦力讓投手易於抓球，同時有助於增加球的轉速。這是不合現行規定的物質，哈金效力天使長達38年，但是大聯盟2020年發函給各隊「預告嚴格取締」，哈金立即遭到球隊開除。

哈金提到的投手除了薛爾瑟，還有韋蘭德（Justin Verlander）、寇爾（Gerrit Cole）、溫萊特（Adam Wainwright）、克魯伯（Corey Kluber）、賀南德茲（Felix Hernandez）。

「菲利王」賀南德茲是水手隊史最偉大的投手，2010年美聯賽揚獎得主，他在2019年之後退役。溫萊特41歲還在效力紅雀，參加了今年棒球經典賽，他宣告本季是最後一季。克魯伯是兩屆美聯賽揚獎得主，受傷後實力大不如前，本季效力紅襪。

韋蘭德當時對於哈金被開除「感到遺憾」，他後來傷病纏身，去年勇奪第3座美聯賽揚獎，本季養傷還未上陣。效力洋基的寇爾還因為塗油的傳言被隊友開過玩笑，在休息室惱羞成怒大發雷霆，他本人沒有承認塗油。