桃園龍潭橡膠工廠深夜大火橡膠製品全燒毀。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區楊銅路一家橡膠製品工廠，今天凌晨1點多發生火警，廠房擺放輪胎、橡膠製品，火勢一發不可收拾，桃園市消防局派出大量人車前往搶救，在凌晨2點26分完全撲滅，現場堆放的橡膠物品幾乎全部燒毀，工廠損失仍在估算中，至於起火的原因有待火災調查科人員進一步調查。

消防局表示，現場出動20輛消防車共54名救難人員前往，現場是一樓挑高鐵皮建築，所幸無人員受傷受困，由於燃燒大量橡膠製品，火勢燒的相當大，立刻佈水線搶救，火勢也在凌晨2點13分獲得控制撲滅。