龍潭鐵皮工廠深夜大火 狂燒1小時橡膠製品全燒毀 10:002023/04/23 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龍潭橡膠工廠深夜大火橡膠製品全燒毀。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龍潭橡膠工廠深夜大火橡膠製品全燒毀。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市龍潭區楊銅路一家橡膠製品工廠，今天凌晨1點多發生火警，廠房擺放輪胎、橡膠製品，火勢一發不可收拾，桃園市消防局派出大量人車前往搶救，在凌晨2點26分完全撲滅，現場堆放的橡膠物品幾乎全部燒毀，工廠損失仍在估算中，至於起火的原因有待火災調查科人員進一步調查。 消防局表示，現場出動20輛消防車共54名救難人員前往，現場是一樓挑高鐵皮建築，所幸無人員受傷受困，由於燃燒大量橡膠製品，火勢燒的相當大，立刻佈水線搶救，火勢也在凌晨2點13分獲得控制撲滅。 #橡膠製品 #火勢 #桃園 #龍潭 #工廠 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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