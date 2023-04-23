Jimmy Butler has 25 PTS 👀



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趁著「字母哥」阿提托康波連兩戰因為背傷缺陣，回到邁阿密主場的熱火，23日靠著吉米巴特勒轟下全場最高30分，最後以121比99痛宰公鹿，在季後賽首輪重新搶回2勝1敗領先優勢，接下來G4將於25日續在邁阿密舉行，屆時字母哥能否上場還屬未知數。

原本公鹿延續前役火燙手感，一度取得21比15領先，沒想到熱火竟靠吉米巴特勒領軍打出誇張19比0攻勢，不僅取得超前，更曾領先到16分，上半場結束，熱火66比53領先，吉米巴特勒半場投12中8，含三分球投3中3，拿下21分，公鹿半場則以哈勒戴15分最高。

來到下半場，吉米巴特勒雖因重摔，隨後進入休息室治療，熱火卻依舊保持15分上下差距，來到最後9分20秒，米德頓的傳球明顯遭到卡利伯馬丁腳踢球，裁判卻裝沒看到，反讓熱火順勢快攻上籃得分，公鹿總教練布登豪瑟氣到衝進場內抗議，只有換來技術犯規。

趁著公鹿士氣受到重挫，熱火重新擴大領先優勢到20分以上，吉米巴特勒也在腰部與臀部綁上冰袋重新回到板凳席，打到最後6分09秒，熱火108比87大幅領先，布登豪瑟也很清楚裁判想要「搞什麼鬼」，乾脆直接換下主力提前宣告投降，歐拉迪波卻在垃圾時間左膝嚴重受傷退場。

除了吉米巴特勒，歡慶29歲生日的鄧肯羅賓生也替補轟下5顆三分球、獨拿20分，羅瑞15分，阿德巴約與史特魯斯各拿12分，卡利伯馬丁12分、10籃板；公鹿則以米德頓23分最高，哈勒戴也有19分，葛雷生艾倫14分，康納頓11分。