自稱登山家的曾格爾，因捲入不倫風波而官司纏身，女星郁方要求退贊助爬山的款項，雙方因此爆發口水戰，直到郁方出示銀行匯款證明，曾格爾才退回12888元。本以為風波告一個段落，曾格爾昨（22日）又PO文質疑郁方炒新聞，造成她的信譽損失；對此，郁方曬2張圖暗批，賈永婕也留言回酸。

曾格爾22日在限時動態PO多張粉絲聲援的留言截圖，感激大家的鼓勵，接著再發文表示，郁方表達的匯款12888元贊助金日期，她沒有查到，後來才在6月17日發現這筆轉帳，但此失誤已造成誤解和不必要的爭議。

曾格爾不滿地說：「如果郁方本人要求退款，應直接向本人連繋，通過炒新聞等方式要求退款，我不太清楚這樣的方式是不是故意操作意指拒絕退款及詐騙的不實指控，對於這片面之詞的確已造成本人的信譽損失。」不過，曾格爾強調能理解郁方對她及此事的失望、困惑及情怒，已於22日下午全額退款，希望盡力解決問題。

最後，曾格爾表示能深刻理解風波對所有人的影響和困擾，承諾會持續改進公關流程和溝通方式，感謝一直支持她的人，並希望未來能再得到大家的信任和支持。

郁方22日晚間透過臉書粉專PO兩張圖，上面寫著：「水太深，風太大，沒有實力少說話」，讓外界不禁產生聯想，女星賈永婕留言批評：「是心術不正」，其餘網友也紛紛表示：「山太高雪太大、沒有實力少登山」、「大家都懂妳的哏耶」、「有人偏要大聲嚷嚷，睜眼說瞎話」、「這不拍手不行」、「不知道是不是習慣說謊，還能坦蕩蕩發文照常生活，真的好過份⋯破壞人家後這樣的心態真的不行。」