國民黨台北市第七選區立委初選結果於昨（22）日揭曉，由北市議員徐巧芯勝出。媒體人朱凱翔透露，有不具名的資深藍委建議，徐巧芯應彌補黨內關係，別讓大家都怕她，但朱認為「大家都怕她」正是徐的勝選關鍵。

朱凱翔昨於「不演了新聞台」臉書指出，一名不具名的國民黨資深立委表示，有年輕人對國民黨雖是好事，但徐巧芯選舉手段過於激烈，不管能否進立院，都應彌補黨內關係，別讓大家都怕她，導致少了合作機會。

但在朱凱翔看來，徐巧芯贏得黨內初選，且明年立委選舉也可能會勝出的最關鍵因素，正是由於大家都怕她，徐的支持者就是喜歡看她殺氣騰騰，一旦確定目標就「死磕」到底。

另外，朱凱翔說，自己完全可以理解上述該名資深藍委為何會害怕徐巧芯，因為她的特質與表現，會讓很多人相形見絀，並見識到在野黨原來可以這樣幹，在規則允許的範圍內無所不用其極。

「民眾似乎早已習慣國民黨的懦弱，但誰說國民黨不能反手追殺民進黨與側翼？」朱凱翔狠酸，「只是『不具名的資深國民黨立委』你做不到而已，而徐女做到了。」