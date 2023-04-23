據美國之音報導，電動車的異軍突起正在對中國大陸的汽車市場產生深刻的影響。曾經被美國汽車廠商視為希望之地的中國大陸市場似乎正在對他們構成嚴峻的挑戰。這些美國品牌的傳統燃油車能夠重新在中國大陸奪回一席之地嗎？

去年，除特斯拉外，美國知名品牌在中國大陸的銷售都出現了嚴重的下滑。通用的跌幅為20％，福特的跌幅高達33.5％。在傳統汽車銷量大幅度下滑的同時，新能源汽車在中國大陸市場的市占率則在迅速擴大，從2019年的不到5％，在去年猛增至25％。

中國汽車工業協會公佈的最新統計顯示，2022年，中國大陸的汽車出口突破300萬輛，達到311.1萬輛，同比增長54.4％。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。中國大陸本土的電動車製造商發展的速度更快，他們占有的國內市場比例在2022年擴大了17％，而外國品牌的市占率則下降11％。

在外國品牌中，特斯拉無疑表現最為突出。去年，特斯拉上海廠出口到歐洲等市場的Model Y和Model3超過27萬輛，佔其銷售量的1／5。

《商業內幕》周六（4月22日）報導說，中國大陸汽車製造商正在與美國汽車公司展開競爭，尤其是在電動汽車發展趨勢加速的情況下。這可能會迫使福特和通用汽車等公司做出一些艱難的決定。

福特公司CEO吉姆．法利周四在底特律表示，「市場徹底變了」。「我們必須重新思考福特品牌在中國這樣的地方具有什麼樣的意義」。

德意志銀行分析師Edison Yu對媒體表示，「這幾乎是一種共識，美國汽車廠商在中國正在變得無關緊要」。「我們在向電動車過渡的時候，通用、福特在中國只有大膽奮進才能夠找到成功」。

上海諮詢公司Automobility的創始人兼首席執行官 比爾．拉索（Bill Russo）指出：「中國市場目前正處於一個向新能源汽車的歷史性轉型期。」《日經亞洲》引用拉索的話說：「這個轉型期對傳統汽車廠商不太有利，他們現在必須弄清楚怎樣才能夠重回賽場。」