Magazine editor sacked over AI-generated Michael Schumacher interview https://t.co/Udcz2IOYLo — The Guardian (@guardian) April 22, 2023

一家德國週刊對一級方程式（F1）賽車德國「車神」舒馬赫進行「專訪」，被踢爆對話內容都是以人工智慧（AI）生成之後，出版商今天向舒馬赫家屬道歉，並開除雜誌總編。

路透社報導，現年54歲的7屆世界冠軍舒馬赫（Michael Schumacher）2013年12月在法國阿爾卑斯山度假滑雪出意外導致腦部嚴重受傷後，再也沒有公開露面。

舒馬赫的家人本週表示，打算對總部位於艾森市（Essen）的馮克媒體集團（Funke Media Group）旗下週刊Die Aktuelle採取法律行動。

馮克媒體集團在官網發表聲明道歉，集團雜誌總經理波爾曼（Bianca Pohlmann）表示：「這篇沒格調又誤導人的文章從來就不該出現，此文絕不符合我們、還有讀者期望馮克這樣的出版商擁有的新聞標準。」

「2009年以來負責該週刊新聞責任的Die Aktuelle總編輯霍夫曼（Anne Hoffmann）今起解除職務。」

最新一期Die Aktuelle封面刊登舒馬赫微笑的照片，標題寫著：「舒馬赫，首度受訪」，小標寫著：「這聽起來像是真的。」但翻開內頁後，讀者卻發現內文「引述」全都是由AI機器人生成。

家屬對舒馬赫的近況三緘其口，只有最親近的人才知道他的確切狀況。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120423