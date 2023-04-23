藝人嘻小瓜曾是南韓人氣女團TWICE成員周子瑜的舞蹈老師，因為舞技優異，還受邀協助南韓娛樂公司YG娛樂徵選新人，對選秀生態頗有了解。他日前就在《小明星大跟班》分享練習生的辛酸血淚，讓他憶起年僅14歲的周子瑜剛到南韓受訓時，受到委屈只能自己吞下，讓他非常心疼。

《小明星大跟班》日前談論偶像團體練習生的話題，除了邀請曾擔任過練習生的藝人來賓，也找來曾是周子瑜舞蹈老師的嘻小瓜，他提到南韓練習生體系相當嚴格，不僅不能說韓文以外的語言，就連社群好友也要刪除。

嘻小瓜說道在團體中不能講韓文以外的語言。（圖/Youtube 我愛小明星大跟班）

嘻小瓜表示自己在幫忙YG徵選時，「有一個小男生很帥，主辦單位就問他現在的社群帳號有多少人在看」，那位練習生回答170萬，但主辦單位說明：「如果簽了合約，所有社群帳號都要全部刪掉，才能到下一關徵選。」而這個規定也讓在場來賓感到驚訝，讓一旁的籃籃直言：「完全從一張白紙開始。」

嘻小瓜也提到出道前要刪除社群平台。（圖/Youtube 我愛小明星大跟班）

此外，嘻小瓜也回憶起周子瑜剛到南韓時的情況，由於當時周子瑜才14歲，兩人沒辦法好好溝通，所以剛開始對方不敢與他分享這種事，直到現在對方23歲了，才會在見面時互相分享當時出道的心情。