上海車展期間，陸媒觀察指出，儘管國際上一些聲音在議論與大陸「脫鉤」，但會場內傳來的卻是各國車企密集宣布對陸投資的消息。中國大陸社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，隨著上海車展等展覽和交流活動深入推進，越來越多的跨國企業將進入大陸市場，投資布局、落地生根。

大陸《環球時報》報導，據德國BMW集團在車展期間發布的數據顯示，過去3年，該集團在大陸的研發團隊人數增至3倍，如今已經擁有超過3200名設計師、工程師、新能源車和軟體專家；福斯汽車集團更宣布投資10億歐元，在合肥建立電動汽車研發中心，並全力聚焦本土研發。

車展期間，一汽豐田首款純電轎車bZ3正式上市。作為燃油車時代的絕對巨頭，豐田也在新能源汽車快速崛起的時代加速對中國大陸產業鏈的重視；「軟體定義的電驅化汽車，這是我們在中國大陸市場看到的一個巨大轉變」，日產汽車公司代表執行官、首席運營官古普塔表示，非常願意與中企合作，利用他們在軟體定義汽車方面的專業知識和經驗。

參展的不少外國車企認為，電氣化驅動著全球汽車市場發生根本性變革，這一趨勢在中國大陸尤為明顯。報導指稱，在這一浪潮中，不僅整車企業在積極參與對陸投資，汽車產業鏈的中間環節也在顯露出更多的「中國機遇」。

被譽為德國「汽車教父」的德國汽車研究中心主任杜登霍夫指出，與幾十年前相比，外國企業對中國大陸汽車產業投資的情況已經完全改變中國大陸企業越來越多地成為技術供應商，而且未來將更多地扮演技術領導者的角色，比如在自動駕駛、電池技術等領域。他表示，中國大陸企業正在逐漸開始參與制定一些未來的產業標準。

中國汽車工程學會名譽理事長付于武表示，歐洲車企的高層幾乎沒有受到政治因素的干擾，紛紛來中國大陸了解業務並積極拓展與中國大陸企業的聯繫。「這是一個合作共贏的時代，也是一個互相學習合作的時代」。他表示，雙方發揮各自的優勢，外企發揮對傳統汽車的理解，中企發揮新能源領域的優勢。中國大陸汽車市場未來會出現更多高水準、高品質、高層次的合作。