國中時助人的經驗，讓讀國貿的孫蕾明插大時填了東海社會學系，人生大轉向，開啟社工服務生涯。（林雅惠攝）

看著小兒麻痺的同學著拐杖辛苦上樓，孫蕾明就跟在旁邊幫忙，大部份時間就是陪伴，陪著上、下樓，陪著去廁所；女同學因為行動不便，很少出門遊玩，有次孫蕾明就提議出去玩，班上幾個小女生就一起相約搭公車出遊，「現在想起來，還真大膽」。

國中時助人的經驗，讓讀國貿的孫蕾明插大時填了東海社會學系，人生大轉向，開啟社工服務生涯，26年一半在民間工作，後一半在政府單位，服務對象從精神障礙者、心智障礙者、老人、婦女和幼童，見證無數次社政服務升級變革，她工作的項目、環境、服務對象不斷改變，不變的是初心。

今年榮獲衛福部績優社工獎的孫蕾明，年輕時因為父親工作外調及自己求學，有10年時間，是在台北及台中度過，但「高雄是我的家」一畢業就回到熟悉的高雄，84年起在高雄康復之友協會擔任社工，協會開設書法、手工藝、唱歌課，做精障者的社區復健。

那一年，勞委會開始推動身心障礙就業，她陪著精障者小敏在大型文具行工作，協助她人際關係互動、熟悉工作環境、工作流程，小敏主要負責貼標籤、排貨等工作。

一陪就是3個月，讓小敏在上班時，身心上有依靠，慢慢融入工作中；文具行的同事們甚至以為公司這次是新增二個員工，無痕的陪伴，讓小敏自然的適應。這工作經驗讓她順利的轉換去岡山就業服務站，協助身障者就業，除了陪伴輔導，還要開發可雇用身心障礙者的就業廠商，從供需兩面去做服務媒合的工作。

後來，老人活動中心在各地推動相關服務，她也參與老人活動中心開辦，規畫健康老人休閒活動、長青學苑，帶老人到戶外出遊；業務擴展延伸到居家服務，經常需到案家訪視，她以同理心需照顧長者及家屬，跟居服員學習照顧技巧，提升長照評估能力。

2010年，社會局家防中心因為服務項目增加，大幅約聘社工，孫蕾明在此機緣考進入社會局。對她而言是全新領域，憑藉著以往的工作經驗，她開始大量閱讀學習，不懂的就問同事、律師、專家，慢慢的有敏感度。

有次遇到學童遭性侵的案件，涉案教練利用練習、外出比賽等機會性侵學童，為快速有效提供協助，社政單位連結教育、警政、司法及心理諮商等網絡以團隊合作方式處理。

孫蕾明強調，依據以往的研究，被害人若是壓抑受害經驗，成年後，很可能會複製加害人的行為，成為新的加害人。「這過程像拆彈，將被害者心中的炸彈拆除，讓受害者及身邊的人有一個健康的人生」。

從實務工作上，孫蕾明發現心智障礙、幼童表達能力不如常人，因取證非常困難，很多案件都無法成案，為提供更好的服務，她參與了司法訪談員訓練，經過初階、進階訓練、實務考試取得證照，已在工作中成功協助多位被害人伸張正義。她表示，「性侵害防治對我的意義是陪伴同理被害人創傷，協助司法程序，維護社會正義，恢復平靜生活。」26年一路走來，感謝社工同儕們及專家們的協力，個案及家屬的信任，還有家人們的支持，讓我能無後顧之憂投入社工行列。

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