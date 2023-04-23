教育部去年9月起每周配送80萬劑快篩試劑到學校，不過隨著國內疫情減緩，目前各學校都剩下不少快篩試劑。教育部近日修改相關規定，建議學校優先使用保存期限較短之產品，並透過過校內相關會議討論，將快篩試劑適量發放予教職員工生。

去年9月開學後，教育部依高級中等以下學校教職員工生人數及中央流行疫情指揮中心所提供嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑額度，每周配送80萬劑公費快篩試劑給學校，以因應防疫所需。

不過國內疫情接近尾聲，許多學校尚未將快篩試劑用完，教育部近日修正「高級中等以下學校發放嚴重特殊傳染性肺炎快篩試劑須知」，告知學校處理快篩試劑的原則。

教育部表示，公費快篩試劑為防疫物資，請妥善運用，並優先使用保存期限較短之產品；考量防疫物資有其存放條件，學校得評估校內可置放空間、環境溫度及濕度、學校教職員生備用需求等，可透過校內相關會議討論，以公平不造冊登記為原則，將快篩試劑適量發放予教職員工生，供學校教職員工生有需求時使用。

教育部提醒學校，快篩試劑應儲存在乾燥環境下、避免陽光直接照射，另各廠商快篩試劑保存方式及溫度不同，如亞培公司產品為攝氏2至30度；泰博公司產品為2至30度；新富偉公司產品為15至30度。