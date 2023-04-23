排便排不乾淨，竟是罹患癌症。胃腸肝膽科吳耿良日前指出，一名30多歲女性幾個月來大便總覺得大不乾淨，做了大腸鏡檢查發現是罹患大腸癌。吳耿良指出，大腸癌是台灣最多人罹患的癌症，且年齡層有下降趨勢，原本90%患者是50歲以上，近年門診中30~40多歲的大腸癌患者開始變多。

吳耿良日前在臉書發文，這名30多歲女性病患就醫表示，這幾個月總覺得排便解不乾淨，因此安排大腸鏡檢查，結果在乙狀結腸的部分發現大腸癌，緊急轉診到外科治療。

吳耿良指出，根據衛福部統計，大腸直腸癌是台灣最多人罹患的癌症，在癌症死亡率中排名第三。且一直有年輕化趨勢，超過90%的大腸直腸癌發生在50歲以上的人，但近年大腸癌的發生年齡層開始下降，門診中開始增加40到50歲、甚至30多歲的大腸癌患者。美國新研究也發現，年輕人罹患大腸癌的比例顯著上升，專家懷疑大腸癌年輕化除了生活習慣改變，也跟環境因素有關。而大腸癌發現的早晚，直接影響大腸癌的癒後，所以一有任何症狀，馬上檢查，及早發現、治療，爭取最大的治癒機會。

吳耿良指出，當身體出現警訊，包括：大腸癌家族史、糞便潛血檢查陽性、血便、息肉切除後的追蹤、糞便形狀變細呈鉛筆狀、不明原因腹瀉、排便習慣改變、或是大便有黏液、下腹痛、便秘、不明原因貧血、長期疲勞和體重無故減輕，就要立即就醫做大腸鏡檢查。