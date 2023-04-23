據香港東網報導，外媒早前引述消息指，義大利官員與台灣當局私下討論時暗示，義方或願意退出大陸提出的「一帶一路」倡議，以換取台灣在晶片方面的協助。最新消息指，義大利總理梅洛尼計畫下月在日本廣島舉行七大工業國集團（G7）峰會或之前，宣佈退出一帶一路，惟政府內部仍有分歧。

報導引述知情人士透露，梅洛尼希望在G7峰會或之前就義大利的一帶一路立場作出宣佈，但對她的聯合政府而言，做出選擇比預期更困難。她所屬的義大利兄弟黨贊成放棄一帶一路，其他黨派則支持保留。據指義大利在一帶一路議題上的立場，引起美國政府注意，是次決定可見梅洛妮能否將其親美言論變作事實。

知情人士又稱，梅洛尼尚未回應中國大陸領導人邀請下月訪問北京，相信是擔心一旦宣佈退出一帶一路，訪華之行會生變。另外，台灣駐義大利代表處表示，台灣已計劃在義大利晶片產業投資約4億美元，義大利工業部長烏爾索上週五（21日）證實有關消息。