一名女大生表示，近日搭台北捷運才發現沒帶錢包和悠遊卡，導致無法進站搭車，她尋求站務員協助，兩名女姓站務員，一名替她申請「旅客欠費處理單」，搭捷運多次她驚訝說，「我不知道捷運站有這麼便利的服務」；另一名自掏腰包借她50元，讓她回程也有車資能搭車，她感動不已「這50元我要留下來做紀念，也要提醒自己時時行善」，貼文引發網友大讚「好溫暖的故事，害我眼眶濕潤」。

原PO昨（22）日於臉書社團《我是土城人 我愛土城區》指出，19日當天她從海山捷運站要搭車，才發現錢包和悠遊卡都沒帶出門，她只好硬著頭皮詢問站務員「怎麼用手機設定刷卡進站？」

站務員是兩名女姓，其中一位站務員協助她申請「旅客欠費處理單」，開立原因為「旅客無車資進站搭車」，應繳金額為35元，提醒她拿著開立的收據到任一捷運服務台都能還款，讓她直呼，「我不知道捷運站有這麼便利的服務」。

另一名站務員跟她說，依規定捷運，旅客只能借單程的車費，問她有沒有辦法在學校跟其他同學借錢，但在她說完「可以」後，站務員從自己錢包掏出50元給她說，「這是我的錢，先借妳，這樣就不用跟同學借了。」原PO感動不已，「這50元我不會拿去付車資，我要留下來做紀念，也要提醒自己時時行善」。

貼文曝光，網友也紛紛留言，「人間處處有溫情」、「可惡！害我眼眶濕潤」、「我也曾經受府中站站員私人借錢，當時趕著上班，錢包、悠遊卡都沒帶，真的超級感激」、「好溫暖的故事」、「以後妳也可以繼續把這份溫暖傳承下去」、「記得善的循環，以後有能力時記得幫助他人」。