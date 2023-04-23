有關肝、膽、胰臟的腫瘤大多無症狀，一名65歲女子平常無任何不適，僅右上腹部偶爾有點疼痛，某次因嚴重上吐下瀉掛急診，才發現膽囊有腫瘤，且已轉移至淋巴、肝臟、腹膜。醫師表示，膽囊癌早期症狀不明顯，常被誤認為「膽結石」或「慢性膽囊炎」，但若出現食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊，不過往往已經晚期，所以要預防膽囊癌，最好定期接受檢查。

胃腸肝膽科醫師林相宏在其臉書粉專表示，膽囊癌堪稱無形的殺手，往往都沒有什麼症狀，不容易被早期診斷發現，因此要預防膽囊癌，要注意危險因子與症狀。危險因子有7個，包括膽結石、膽囊息肉、家族史、抽菸、女性、肥胖、65歲以上者。

他進一步說明，80%膽囊癌的患者都有膽結石，但膽結石很常見、膽囊癌很罕見，不到1%膽結石會演變成膽囊癌，因此並非所有膽結石的患者都需要摘除膽囊，但若膽結石造成膽囊慢性發炎。或膽結石大於3公分時，就會升高膽囊癌的機率。

此外，膽囊息肉大於1公分建議要預防性摘除膽囊；若有膽囊癌家族史，罹患膽囊癌的風險高出5倍；女性罹膽囊癌的風險是男性3~4倍。

林相宏表示，若要預防膽囊癌，有上述膽結石等7個危險因子者，要定期接受檢查，例如腹部超音波，或內視鏡超音波。