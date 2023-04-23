國泰世華持續發展「綠色能源」，致力生產和導入潔淨電力，自2013年創銀行業之先，建置全台第一家太陽能分行；2018年推動瑞湖分行，成為大台北地區最大的太陽能分行。國泰世華目前在全台共有3家太陽能分行，預計今年底將增建至8家，太陽能板總裝置容量約270kW，可發約32.5萬度電，相當於減少碳排量約165.4公噸。此外，國泰世華銀行響應集團全球再生能源倡議「RE100」，承諾臺灣據點將在2030年達成100％再生能源使用。國泰世華總行辦公的松仁總部大樓與營業部，已於2022年第4季起100%導入綠電，領先業界達成總部大樓RE100目標。

為降低業務執行過程中產生碳排放，減少營運據點的能源浪費，國泰世華推動「綠色營運」措施，不僅行舍內已全面使用LED節能燈具，亦於分行裝設與導入環境及能源管理系統，以科學化方式收集、分析用電數據，促進用電效能最佳化，相關流程更獲ISO14001及ISO50001認證，節能效果亮眼。

國泰世華為創造低碳之建築型態，將「綠色不動產」思維納入營運據點規劃，於空間打造和使用的過程中，降低能源消耗，包含裝修設計時導入綠建材評估總表進行檢核、綠建材使用率達總面積60％以上、善用分行外部空間種植綠色植栽或置放綠色運具等，落實綠色修繕的精神。